全台首座警消社會住宅於今(30)日在新北市中和的警政署保安警察第二總隊舊宿舍原址舉辦動土典禮，將興建16層樓高，提供套房及1至3房等4種房型，共317戶，專供基層警消及眷屬入住。總統蔡英文今日特別蒞臨，以行動支持警消，要讓基層警消能夠無後顧之憂，安心執法，守護全民安全。

內政部長徐國勇表示，警察及消防工作性質特殊，對同仁機動性要求較高，加上基層警消多為年輕離鄉子弟，因此多數人員都在外租房、借住親友家或利用備勤室的床位休息。蔡總統注意到這個現象，特別指示內政部全力推動警消社會住宅，第一座警消社宅，在營建署及國家住宅及都市更新中心共同努力下，於今日動土，預計113年11月完工，會優先提供給兩線一星以下的基層員警。

徐國勇指出，為提供國人及警消同仁更好的居住環境，社會住宅第一階段4萬戶於今（109）年如期達標。第二階段全國已盤點出209處170公頃適合興建的用地，約可興建8萬戶，並依蔡總統指示，針對新完工的社會住宅，都將保留5%戶數優先供基層警消承租。

徐國勇說，為加速第二階段推動，特別建立社會住宅國家隊，由中央主導興辦，讓營建署、住都中心、國營事業、地方政府、興建廠商、專業顧問彼此整合，希望用最快的速度，提供品質最好的社會住宅。

內政部營建署表示，「新北市中和區警消社會住宅」為地上16層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，總戶數317戶，包括套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，並配置共享廚房、客廳，方便讓調派雙北生活圈的警消人員於外地執勤時入住。

此外，於1、2樓將提供公共托嬰中心、老人日照中心及幼兒園等社會福利設施，並於臨景平路側規劃4間店鋪、30輛自行車停車空間，地下室提供320輛機車停車位、156輛汽車停車位，搭配便捷的環狀線捷運，可滿足住戶多元的交通需求。另地面層戶外空間規劃不設置圍牆，方便鄰里散步、休憩、社區聯絡感情。

營建署指出，在住宅單元方面，為符合警消人員能好好睡上一覺的需求，建築師針對臥室隔音、採光和通風品質等都特別用心規劃，其中樓地板部分，更領先採用明(110)年上路的分戶樓板衝擊音工法，並規劃取得綠建築銀級標章、智慧建築合格級與無障礙住宅標章。

住都中心表示，整個中和警消社宅專案，預計114年春天可入住，除現階段0.4公頃的社會住宅興建外，東側1公頃的保二用地也進入都市更新程序，已於本(12)月中旬開始招商作業。全國各地的社宅國家隊均積極在進行籌備作業，持續加速推動社會住宅。

(中時新聞網)