適逢「打狗」更名「高雄」百周年，高雄跨百光年活動驚喜不斷，市府團隊30日宣佈，跨年夜的重頭戲無人機演出以王船圖像為主軸，盼藉由精采表演為台灣祈福，並於啟動之前安排「和瘟押煞」儀式，邀請全國民眾祈求瘟疫遠離、合境平安。

為此，市府也特別恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺乘船順著愛河而下，坐鎮海上舞台，庇佑高雄跨百光年活動順利進行。

新冠肺炎疫情爆發已久，全球各地因為疫情衝擊遭受重大影響，高雄的跨百光年活動特別以科技展演結合台灣傳統民俗與宗教科儀，將於31日晚間7時45分由玄真通妙道士團在全球唯一的海上舞台，進行「和瘟押煞」儀式，期待在溫府王爺坐鎮之下，將瘟疫送離，祈願全人類皆能健康平安。

高雄北野町溫王廟位於鹽埕區興華街，是高雄在地宮廟、並具王爺、王船信仰的寺廟，高市府文化局長王文翠與新聞局長董建宏30日代表市府團隊前往鹽埕區溫王廟，恭請溫府大王爺下殿起駕至高雄市音樂館前碼頭，乘船前往海上舞台安座，沿途也安排鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、涼傘團、澎湖鑼鼓、落地吹、旗隊、哨角等陣頭開道，儀式完備隆重。

王文翠表示，台灣在全國人齊心協力下成功防堵新冠肺炎疫情蔓延，但目前全世界仍面臨險峻疫情的威脅，因此今年的高雄跨百光年活動特別結合民間傳統除瘟儀式，誠心恭請溫王爺坐鎮海上舞台。跨年夜晚間，在海上舞台的和瘟押煞儀式後，無人機將編組成王船圖樣展演，為高雄、台灣與世界祈求平安。

董建宏表示，台灣在這艱困的1年中，成為全世界防疫典範，跨百光年將結合和瘟押煞儀式及無人機迎王船，展現科技結合本土民俗的台灣原創IP與智慧。

市府特邀請台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢擔任宗教科儀顧問，林茂賢表示，「和瘟」代表溫和勸離，「押煞」則象徵強制驅離，儀式中的每段流程、每種法器，都具有象徵祛除瘟疫的意義，而跨年夜當晚科儀進行時，他也將在海上舞台現場詳細解說儀式程序及內涵，除了讓民眾貼近傳統，回應今年「高雄一百」的歷史溯源意義，更是用最道地純正的台灣精神，進行全國最大規模動態「防疫宣導」。

(中時 )