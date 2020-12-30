超強寒流來襲，明、後兩天的降溫相當顯著，各地氣溫明顯偏冷，氣象局預計週三晚間至週四清晨將是最冷的時候，為防止憾事發生，人安基金會提前夜訪發放睡袋、長袖衣物，並開放平安站提供臨時夜宿空間，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及避寒處，平安度過此波冷氣團。

因應冷氣團來襲，為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會高雄平安站於本月在路邊寒士聚集處-高雄火車站、三民公園、同盟公園等處不定期發送禦寒物資，讓路邊寒士溫暖過冬。

人安高雄平安站長高英閔表示，許多街頭流浪者面對失業困境、中高齡、多重慢性病的狀況，擔心猝死街頭，平安站將啟動防寒關懷機制：(一)加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。(二) 氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

寒冬來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，因此每年農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，已持續邁入31年，今年因疫情影響改變服務方式-「送禮到家」，在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及待拉寒媽等弱勢家庭一份祝福與溫暖。

(中時 )