花蓮門諾醫院壽豐分院失智共同照護中心成立迄今曾多次舉辦烘焙工作坊，其中失智長者吞嚥困難烘焙課程實作成效良好，於是門諾醫院壽豐分院搜集相關食譜，製作850份2021年桌曆，發放至衛生所、個案家庭、社區據點等，盼能讓失智長者面對吞嚥困難時，仍可以享受健康營養的美食。

花蓮門諾醫院壽豐分院醫務部主任王迺燕指出，失智共照中心2018年成立迄今接觸共約750個案例，然而長者在失智過程中，除認知功能、記憶力及身體各功能退化，味覺、嗅覺連帶受影響，且大腦退化導致吞嚥肌肉出現協調問題，容易產生嗆咳現象，因此不是所有食物皆適合失智長輩。

設計食譜的營養師張矞婷針對失智長者蛋白質攝取缺乏問題設計食譜，盼能讓長者們「有口進食到生命最後一刻」。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院壽豐分院盼失智長者面對吞嚥困難時，當藉由食譜享受健康營養的美食。（羅亦晽攝）

王迺燕表示，因護理部曾針對吞嚥困難舉辦烘焙工作坊設計食品且成效不錯，於是請營養室運用當令食材、營養食品等設計食譜並製成桌曆，供失智長者家庭藉此製作美食均衡營養。

設計食譜的營養師張矞婷表示，失智長者普遍有蛋白質攝取缺乏問題，且大多較願意接受甜點，於是食譜設計朝向長者「吃得下」為主，利用家中閒置營養品、奶粉等，製成古早味雞蛋糕、黑糖糕等高齡者較熟悉的懷舊甜點，或者是與布丁口感類似的奶酪，幫助他們增加並均衡營養。

對於甜點多糖多油是否影響長者健康，張矞婷表示，食材比例是透過護理人員及烘焙師傅討論而出，但最終目的是為讓長者「有口進食到生命最後一刻」，而不是因不願食用健康食品造成營養不良，最後使用鼻胃管餵食導致生命品質下降且傷害其自尊心。

此外，王迺燕最後也提到，目前團隊正在設計其他食譜，除了2021年的烘焙桌曆外，未來也將會有各國料理桌曆，帶領長者藉由美食環遊世界。

(中時 )