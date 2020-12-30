香港迪士尼樂園於今年歡慶15周年，除了眾所矚目的「奇妙夢想城堡」華麗登場外，也啟動一連串精彩的慶祝節目！雖然目前還無法出國，但歡迎想念香港迪士尼的台灣賓客可以搶先欣賞15周年活動的三大亮點，感受來自樂園的歡樂氛圍。

亮點1：周年紀念商品

每當樂園內有新活動開跑時，最令人期待的就是主題周邊商品了！這次香港迪士尼特別推出獨有的15周年主題nuiMOs服飾，整體以繽紛的紫色與金色做設計，充滿歡欣節慶感；更可讓你為喜愛的nuiMOs跟上時尚，換上和米奇米妮一樣的15周年主題裝扮，並自由擺出如牽手、打招呼等不同姿勢，一起歡慶香港迪士尼樂園15周年！

「Grand Celebrations」以鮮豔色彩和派對彩色碎紙元素作設計。（圖／香港迪士尼樂園提供）

「Grand Celebrations」系列中，迪士尼好友們皆換上色彩繽紛的全新15周年服飾。（圖／香港迪士尼樂園提供）

「Black and Gold」系列完美結合黑色和金色設計。（圖／香港迪士尼樂園提供）

此外，樂園更推出超過200款、共三種15周年紀念商品系列，部分商品亦融入「15」字樣，紀念這個難忘的歡樂時刻。樂園亦與許多知名品牌合作推出多款獨家限定商品，包含Pandora的金銀串飾、星巴克的隨行杯與手提袋，以及限量300支的Citizen版聯名款腕錶等，超多商品款式選擇，絕對可以滿足所有喜愛香港迪士尼的賓客！

限量300支的Citizen版聯名款腕錶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

亮點2：精緻造型小點

不可錯過的還有樂園內販售的各式15周年主題美饌，包含小鎮雪糕店的期間限定口味15周年軟雪糕，戶外小食亭更有奇妙夢想城堡雪糕、15周年特別版米奇和米妮爆米花桶、Duffy & ShellieMay魔法杯、米奇米妮造型蛋糕卷等多樣選擇，大街餅店的米奇米妮甜點杯同樣造型可愛且別緻，都是粉絲打卡兼必吃之選！

15周年特別版米奇和米妮爆米花桶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

Duffy & ShellieMay魔法杯。（圖／香港迪士尼樂園提供）

15周年軟雪糕 & 奇妙夢想城堡雪糕。（圖／香港迪士尼樂園提供）

亮點3：迪士尼好友全新15周年服飾與奇妙快閃派對

為了歡慶15周年，米奇老鼠和米妮老鼠特別召集眾多好友，包含唐老鴨、黛西、奇奇、蒂蒂及Duffy與好友們一起換上全新15周年服飾，在樂園四處現身。迪士尼公主亦悉心打扮登上大街列車與賓客見面，送上窩心快樂的奇妙時刻。此外，香港迪士尼更將於早上開園和下午在城堡中央廣場舞台，為賓客送上奇妙驚喜 – 15周年主題的即興「奇妙快閃派對」。舞蹈者、魔術師、氣球師、即興樂手與迪士尼樂園樂隊也會在表演期間穿上耳目一新的15周年服飾，盡情投入歡樂慶典。

米奇與好友全新15周年服飾。（圖／香港迪士尼樂園提供）

Duffy與好友全新15周年服飾。（圖／香港迪士尼樂園提供）

除了各式精彩活動外，香港迪士尼特別於Instagram推出15周年濾鏡及GIF貼圖，以奇妙夢想城堡、米奇與米妮和迪士尼公主三款特效濾鏡拍攝相片或影片，即使不能親自到訪，也可在台灣呼朋引伴一起使用，感受香港迪士尼的15周年奇妙歡樂氛圍！

香港迪士尼於Instagram推出15周年GIF貼圖，進入限時動態頁面，於GIF貼圖區搜尋關鍵字「HKDisneyland」或「15MagicalDreams」，眾多迪士尼朋友包含米奇、米妮、Duffy與好友們都將超萌現身！（圖／香港迪士尼樂園提供）

進入香港迪士尼官方IG帳號（@hkdisneyland），並點選精選動態下方的濾鏡圖示即可看到本濾鏡。開啟自拍模式後即可套上繽紛米妮頭飾，更有3種夢幻邊框款式可供選擇！（圖／香港迪士尼樂園提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看香港迪士尼樂園歡慶15周年，推出IG濾鏡、貼圖超可愛！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得香港迪士尼15周年紀念品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/1/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)