春節圍爐享受豐盛的年夜飯，美味的「水餃」是年節必吃的吉祥物之一，代表財源滾滾、招財進寶之意 ，年節討喜氣，東森嚴選特別推出「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」推薦給消費者，水餃內餡是嚴選溫體豬肉，純手工製作，「黃金貝水餃」2盒及「飛魚卵水餃」1盒，東森價只賣990元，「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」即將在12月30日（三）13:50於東森購物34頻道開賣，並可獲得東森幣20％的回饋。

過年就是要吃元寶（水餃），東森嚴選的「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」，大顆圓滿，「黃金貝水餃」選用大顆新鮮黃金貝、珠貝霸氣入料，而「飛魚卵水餃」則選用澎湖香Q飛魚卵，口口吃得到，而且水餃內餡全是嚴選溫體豬肉，純手工製作，皮薄餡Q，料好實在，咬起來更是爆漿湯汁滿溢，CP值破錶，吃過都說『讚』，就連台灣好媳婦佩甄也大讚是「婆婆最愛的美食」。

胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃，只要幾分鐘，蒸的煮的一樣好吃，黃金貝水餃2盒加上飛魚卵水餃1盒，東森價只賣990元，還可獲得東森幣回饋20％，快將手指再手機上點一點，水餃就會送到家，經濟又實惠。

12月底前還可參加東森幣下注抽汽車活動，只要進入在東森購物App打卡遊戲區，不只每日可領東森幣，全站消費滿1元，就可用100元東森幣參加抽TOYOTA COROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車，市價799,000元汽車！汽車大獎將於1月6日（三）20:00東森購物台LIVE節目現場抽出，過年期間，東森購物還將推出樂透摸獎，與民眾一同歡樂過新年。

(工商 )