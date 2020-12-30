台灣中小企業面對全球化競爭和新冠肺炎，台灣產業控股協會邀請國發會主委龔明鑫、普華（PwC）國際財務顧問公司董事長游明德等出席會員大會並發表專題演講與座談。

龔明鑫指出，政府產業戰略將走向經濟發展的2.0模式，未來除了擴大投資以創造就業、吸引企業回台發展，也將加碼創新驅動產業成長，特別是延續5+2產業累積的能量，超前布署六大核心戰略產業等。

企業未來要提升供應鏈的韌性並保持營運的彈性，從企業的組織面而言，龔明鑫指出，可採取水平或者垂直的整合，透過更多併購、聯盟或合併的策略促成。

龔明鑫強調，國家隊的模式，集合產業內不同企業的專長與能量，打破封閉式的架構，創造了非常大的效益，也帶給產業很大的鼓舞。

台灣產業控股協會理事長黃偉祥指出，台灣許多中小企業，面對全球發展中的趨勢，如果現在不採取行動，三到五年後將無法因應。他以大聯大的經驗指出，2005合組控股之後，從專業經理人治理、內部流程改善到數位化轉型，企業開始快速成長，子集團不斷創造營收新高，控股公司則充分發揮功能，讓集團持續在併購的過程中形塑願景並整合資源，並為整體發展發揮超前部署的功能，持續為集團的未來的五到十年進行布局與投資。

長期觀察國內的二十多家投資控股企業，黃偉祥嘗試對「產業控股」進行定義，他認為標準式或稱狹義的產業控股，簡單說來就是以共同組成控股的方式，達成合併的目的。也就是產業垂直或水平合作夥伴間，以共組產業控股的方式結合，按換股比例共同向上組成母公司，原合作的個別主體成為子公司，主要營運由子公司負責，母公司集中助力於支援性治理監督管理的角色，或集中部分中後台功能，以創造合併後產業價值鏈綜效與快速形成規模經濟。而其他非這個類型的策略性控股或財務性控股，不論是同業或異業間透過營運母公司控股管理，創造產業價值的綜效或者策略性的投資合作，均歸類為廣義的產業控股。

普華（PwC）國際財務顧問公司董事長游明德指出，產業控股誠然是一個整合產業資源、帶動管理綜效的模式，但是面對新冠肺炎時代，台灣產業廠商面臨供應鏈的重組等多元挑戰，以及資本市場將更為重視ESG的實踐等因素，企業可思考透過產業控股公司或策略聯盟途徑取得規模化優勢，同時也需要政府政策部門透過階段性的獎勵性措施或者誘因引導，像是5G國家隊或者離岸風電等國家隊的推動，民間產業透過產業控股公司之組建，將有助於切入重點商機並提升國際競爭力。

(工商 )