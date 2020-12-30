【現場直播】增2境外移入 指揮中心最新說明｜

指揮中心今天宣布台灣出現首例英國變種病毒個案，為日前一名英國返台的發燒少年，經過基因比對，證實就是感染英國的變種病毒。考量疫情嚴峻，指揮官陳時中宣布，元旦起非本國籍民眾禁止入境或來台轉機，鎖國一個月，本國籍民眾居家檢疫一戶限一人，屋裡不能有其他非居檢者。

自英國倫敦返台的華航班機27日傳出一名旅客出現發燒症狀，經採檢後在28日確診，為本國籍10多歲男性（案792），登機前兩度量體溫，一次36.5度，一次36.6度，下機時卻發高燒到39度，研判是在機上發病。個案的PCR檢測結果為Ct值15.7，病毒量高，代表剛發病不久，今天進行病毒比對結果出爐，為台灣首例英國變種病毒染疫個案。

陳時中表示，因應疫情嚴峻，將加強控管力道，非本國籍人士部分，若表訂登機時間在1月1日零時以後，將禁止來台，也不得來台轉機。

本國籍則是1月15日起，除了原有要求登機前提供3日內陰性證明外，另外加強升級版的居家檢疫，希望大部分都可以住進防疫旅館集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人，不得有其他非居檢者，唯一的例外是同行回台的人，可以同一戶進行居檢。

此外，各項泡泡例如商務泡泡、藝文泡泡等，除已經核准個案外，即日起其他一律取消，暫定1個月，未來再滾動式檢討。

指揮中心表示，自12月23日起，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者共27人，皆入住集中檢疫所；目前有1人陽性(案790)，住院隔離治療中，餘26人皆為陰性。另27日自英國返台班機共127人(含機組員13人)，其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

入境限制與入境後檢疫措施再加嚴。(指揮中心提供)

(中時 )