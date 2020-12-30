入冬首波寒流30日報到，全台冷颼颼，漁民、果農不敢大意，紛紛超前部署，採取防寒措施，避免辛苦結晶凍傷泡湯。位於台南市六甲區的六官養殖協會理事長黃亮蒼就憂心，台南市是全台最大的台灣鯛養殖產區，且即將進入產季尾聲，若寒流持續冷5天以上，就可能傳出凍傷災情。

台南市為全台最大的台灣鯛養殖產區，養殖面積約1200公頃，年產量2萬8000公噸，總產值達12億元，主要分布於學甲、麻豆、下營、六甲及官田區一帶，產期高峰為10月至隔年1月。其中，由於六甲、官田地區緊鄰烏山頭水庫，水質好再加上養殖技術佳，出產的台灣鯛口感特別鮮美，深受消費者喜愛。

黃亮蒼推估，目前這次入冬首波寒流，對台灣鯛的衝擊還不至於過大，由於台灣鯛多養殖於3至4米深的水中，因此目前水溫尚不至於凍傷台灣鯛。黃亮蒼還說，再加上台灣鯛多分布於亞熱帶氣候，因此耐寒程度高於生長於熱帶氣候的虱目魚，黃亮蒼推測，如果寒流持續冷5天以上，恐怕就會傳出虱目魚、部分台灣鯛凍傷災情。

台南市政府農業局長謝耀清提醒，對於不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施，包含於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；低溫期間，應避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，暫停投餌及多次開關水車。

謝耀清也說，氣溫回升後，可視情況再酌投飼料，必要時也要盡早採捕，減少損失。如有因低溫造成斃死魚隻，應清除並適時消毒處理，防止水質惡化。

(中時 )