為解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，中華郵政今日宣布，從明年1月4日至22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動，提供郵寄優惠，並免費附贈專用紙箱，每件限重20公斤，郵資從70元起。

中華郵政為服務高中職以上學生，協助解決寒假期間郵寄包裹返鄉需求，2021年1月4日至22日舉辦「寒假學生包裹優惠」活動，提供郵寄優惠，並免費附贈專用紙箱，每件限重20公斤。各地郵局也提供包裹暫存及保管服務，開學後可依約定時間，將包裹送返學生住宿處。

i郵購關懷農產行銷首推美濃木瓜。（中華郵政提供）

中華郵政表示，活動僅適用國內包裹服務，不適用國外寄送，活動期間內預繳郵資者，即免費贈送學生包裹專用紙箱（數量有限，送完為止），每件依紙箱大小分別收取郵資新台幣70元或100元。

自備紙箱者，每件收取郵資125元，交寄學生包裹時，請出示學生證、入學或錄取通知單等證件，正、影本皆可，包裹上收、寄件人姓名須與所提供證件相同。

為協助在地小農行銷，中華郵政今年首度也與美濃木瓜小農合作，從即日起至110年3月23日止，於i郵購推出「高雄美濃－濃農瓜情禮盒」，每盒10台斤原售價750元，產地直送優惠價500元（外島恕不遞送），每售出1盒即捐助10元予高雄美濃地區公益團體。

(中時 )