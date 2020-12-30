中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日宣布，截至目前，洽購的COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為明（110）年3月，疫苗所需冷鏈系統也已規劃，將提供醫事人員等風險族群優先接種。

另外，尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

指揮中心表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65％人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3,000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種。

指揮中心說，另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需之疫苗，未來也將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。

指揮中心指出，基於COVID-19國際疫情持續嚴峻且不斷有復燃趨勢，疫苗對於其後我國疫情防治與國人防護是至為迫切且必要的防治策略，該項疫苗現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取「國際投資」（參與WHO、GAVI、CEPI主導之COVAX機制）、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行，以期分散風險，儘速取得安全有效之疫苗，提供國內風險族群使用。

指揮中心說，由於國外疫情緊迫，故部分國家因疫情嚴峻已開始施打緊急授權使用之COVID-19疫苗，惟疫苗於社區大量接種仍存在諸多未確定之風險。指揮中心將持續蒐集國外疫苗施打狀況及因應作法，以更清楚掌握疫苗之安全性及有效性等資料，同時研訂國內疫苗接種實務作業準則及部署規劃。

至有關疫苗護照部分，指揮中心說，將協請專家配合國際共同使用規格研議開發，以應屆時國際通行所需。

此外，國內三家疫苗研發廠商臨床試驗進度，指揮中心說，國光公司從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗。高端公司有條件核准第二期臨床試驗計畫執行。聯亞生技公司預期明（110）年1月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。

(工商 )