天氣入冬後，無論是鍋物、還是燒肉餐廳，都是人氣強強滾！築間餐飲集團持續逆勢擴大餐飲版圖，看好燒肉市場的潛力，集團旗下第5個新品牌「本格和牛 燒肉放題」，台中大里首店今（30）日起營運！開幕期間，推出2人同行9折、4人同行8折優惠，搶攻跨年揪團吃燒肉商機。

築間表示，本格和牛燒肉放題主打M9+澳洲和牛霜降及和牛雪花吃到飽外，每日限量的特選橫膈膜及厚切牛舌，有著滿滿的肉汁與獨特的香氣，無論火烤或是涮煮，都能吃到比例均勻的油花，並感受到不同層次的風味；而定番牛肋條、精選莎朗及小牛戰斧肋排，更是店內超人氣肉品選擇。

至於不吃牛的顧客，「本格和牛燒肉放題」提供許多雞肉、豬肉、鴨肉、羊肉與海鮮等選項，自慢燒鳥精選了八種食材；豚肉部分則選用台灣豬界公認的鑽石等級台灣好豬「安心究好豬」豚五花、嫩煎梅花豚、定番豚菲力、定番豚肋條、本格松阪豚及肩胛小戰斧，還有每日限定的伊比利豚。

海鮮部分則提供象拔蚌、帆立貝及鮭魚菲力；雞肉部分，除超人氣手羽先到珍貴稀有的鳥拳筋之外，更提供一隻雞只能取出2片的雞松阪及口感滑嫩的鳥金玉；此外，還提供雪花羊、本格帶骨羊小排及桃木煙燻櫻桃鴨胸。

自助吧部分，更提供近百樣的食材，季節蔬菜、海鮮、開胃小菜及主廚的私房紅酒燉牛肉、黑咖哩牛肉、韓式辣牛肉、韓式馬鈴薯燉牛肉；甜點部分，從傳統的麵茶到創新的奧利奧餅乾碎、飲料、冰淇淋、霜淇淋等多樣化的選擇。

此外，燒烤必搭的沾醬，都是由主廚親自秘調的檸檬汁、鹽蔥、日式燒肉醬、味噌燒肉醬、辛味噌醬、炭燒風味醬、七味辣粉；配料部分則有生蒜片、炸蒜酥、油蔥酥、昆布椒鹽等，讓味蕾享受再次升級，創造全新美食體驗。

以黑馬之姿竄紅的築間餐飲集團，旗下「築間幸福鍋物」品牌成立10年來，全台展店已超過60家以上；今年雖碰上疫情，惟業績表現不受影響，築間自今年7月開始，一口氣創立3個新品牌「燒肉smile」、「有之和牛鍋物放題」、「日暮裏冷藏和牛鍋物放題」逾10家分店，年底再創第5個品牌「本格和牛燒肉放題」。

築間餐飲集團截至2020年12月底，旗下5個品牌合計72家店，年營業額上看25億元；2021年在持續展店擴張版圖下，營業額上看35億元。築間表示，在積極擴展事業版圖的同時，內部也進行組織調整，將目標瞄準資本市場邁進！

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