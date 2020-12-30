江宏傑最近因擔任節目《全明星運動會》紅隊領隊人氣竄升，明年1月3日小巨蛋總決賽已經倒數，江宏傑日前抽空上吳小帽、「爆編」翁瑞怡、珊珊主持的PODCAST節目《WOW靠！有事嗎？》大聊團隊秘辛，還有他和老婆福原愛及一雙兒女的甜蜜趣事。

江宏傑坦言接下節目前知道藍隊領隊是錢薇娟，加上擔心會減少和妻小的相處時間，一度考慮婉拒，不過老婆福原愛全心鼓勵他，他才決定接下紅隊領隊的重任。江宏傑從運動員出身，也說起自己的「迷信」，例如比賽結束除了要把球拍清潔乾淨，還要放在最高的位置，不能壓到，如果贏球，內褲、襪子洗一洗要掛回同樣的地方：「內褲怎麼摺就要怎麼摺，從哪邊拿出來就要拿回去，流程是一樣的。」輸球呢？「那件內褲就很久不會穿」。

他和福原愛結婚4年，育有一雙兒女，2人在11歲就認識，多年後在泰國比賽時，小愛穿著短褲、短袖到餐廳吃飯，結果卻被警衛擋在外面，江宏傑看到了，就問她「你是要去吃飯還是比賽？」沒想到小愛回應他「我肚子很餓！我要去吃飯！」她大剌剌的個性跟他想像中的高冷不一樣，決定加對方臉書，聊了3個月後，他投直球告白問：「我們是不是蠻適合在一起的！」結果對方已讀不回2個禮拜，期間他仍照三餐問候，後來小愛解釋當時她已26、27歲，交往要以結婚為前提，但江宏傑是台灣人，若結婚的話她必須離開日本來台生活，當下她有點害怕，因此考慮了很久。

他在現場自爆前兩天差點惹小愛不開心，原本已經說好要把小孩託給爸媽，出門逛街享受兩人世界，結果女兒跑來抱他，讓他忍不住問女兒說「要不要跟爸爸、媽媽出去玩？」被小愛瞪了一眼，他才馬上改口說「阿！爸爸記錯了，那是明天啦，今天要出去工作。」

而節目組特地準備2張明年1月3日在小巨蛋舉辦「全明星運動會巨蛋旗艦演唱會」門票要送給一位幸運粉絲，如何獲得和更多精彩內容，請鎖定本週三（30日）中午12:00在Apple Podcast、Google Podcast和KKBOX、Spotify、Sound On上線的《Wow靠！有事嗎？》，影音版請上YouTube《Wow靠！有事嗎？》頻道。

(中時 )