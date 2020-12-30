一名媽媽在網路上控訴，她的兒子在托嬰中心感染腸病毒，導致她的3名兒女陸續感染，女兒症狀最嚴重，全身、臉上長滿水泡，她事後得知該托嬰中心早在上週就有感染個案，依衛生局說法雖未達停課標準，但該中心沒有主動告知家長，導致其他幼童也感染，網友也痛批該托嬰中心沒有良心，應盡到告知義務。

該媽媽在臉書抱怨公社上發文表示，她的兒子日前在托嬰中心感染腸病毒，3個小孩在家中交互傳染、輪番出現症狀，2名兒子染症後大量喝水，症狀已經緩解，但1歲的女兒全身上下都冒出疹子、水泡，「毀容不說，水泡長到連換尿布都不知道能抓那」，她事後找托嬰中心理論，才得知早在兒子感染的上星期就有發生感染症狀。

一名媽媽控訴，她的兒子在托嬰中心感染腸病毒，導致她的3名兒女陸續都感染，女兒症狀最嚴重，幾乎全身、臉上長滿水泡。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

該媽媽說，托嬰中心早在上禮拜又有腸病毒案例，卻不主動通知家屬，她向衛生局通報後，衛生局竟回應她「非流行區，中心可以自行選擇是否停班停課」，衛生局還說該托嬰中心目前正在搬遷，去稽查會造成對方不便。

據了解，若衛生福利部疾病管制署公布當年度發生腸病毒71型流行疫情，同一班級在一週內有2名以上幼童感染腸病毒，該班級應停課7天；腸病毒通常在發病前幾天即有傳染力，大多可在一週內痊癒，發病後一週內傳染力最高，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。

腸病毒通常在發病前幾天即有傳染力，大多可在一週內痊癒，發病後一週內傳染力最高，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署）

該案例中，即便是非流行期，但托嬰中心仍有義務告知家長有感染情形，由家長自行決定是否將孩子留在家中，托嬰中心也可自行決定是否停課。許多網友看到孩子染症的照片後，紛紛留言說「天啊，真的很嚴重」、「不可能沒有通知吧」、「告知是義務吧」、「萬一群體感染怎麼辦？應該要有良心告知一下」。

(中時新聞網)