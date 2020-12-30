立法院會今(30)日三讀通過「民法第1030條之1修正草案」，未來夫妻離婚或變更法定財產制後，若平均分配有失公平或對婚姻期間沒有貢獻或協力，法院得視雙方經濟能力、子女照養等因素，調整財產分配或免除分配額，不必平均分配財產，若婚前債務也不必平均分配債，保障家中經濟弱勢一方，也讓離婚後財產分配更趨公平。

現行「民法第1030條之1」規定，法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但因繼承或其他無償取得之財產、慰撫金等不再此限。若平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額。

提案修法的民進黨立委周春米指出，為避免法院對於具體個案認定標準不一，提案修法，增列「夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者」之要件，法院調整或免除分配額，讓分配達到實質公平。

修正條文明定，法院裁判慰撫金分配時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間對家事勞動、子女照顧養育等付出狀況，同時對共同生活與分居時間、婚後取得財產時間及雙方經濟能力等因素綜合評判。

周春米於法案三讀後發言表示，原本法規的原則是平均分配，並授予法官認為有失公允，裁量時可以調整分配，修法後將讓法官裁量時能更有具體依據，讓配偶離婚後財產分配更趨公平，以保障雙方權益。

蔡易餘也說，過去對於夫妻財產分為婚前、婚後，其中婚前財產衍生利息、利益沒有清楚定義，過往法院判決時，往往把這部分認為婚後，成為剩餘財產分配請求權的一部分，導致很大不公平跟訴訟爭議，修法後對於夫妻婚前、婚後財產調和有幫助。

(中時 )