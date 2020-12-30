衛福部食藥署30日宣布，考量COVID-19疫情緊急公共衛生情事，國內亟需疫苗以維護國人健康權益，已於25日召開「新冠肺炎（COVID-19）疫苗臨床試驗之專家討論會議」，決議有條件核准「高端疫苗生物製劑公司」第二期臨床試驗計畫之執行。

食藥署說，高端公司推出COVID-19候選疫苗「MVC-COV1901vaccine(SARS-CoV-2 S-2P棘蛋白) Injection」第一期臨床試驗計畫結果及第二期臨床試驗計畫。食藥署為求審查周延及標準一致性，邀集國內藥物毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學等領域專家、學者召開會議討論。

食藥署說，基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險的整體評估，與會專家取得共識，高端公司第一期臨床試驗的免疫原性及安全性結果「符合預期」，因此衛福部29日有條件核准其第二期臨床試驗計畫，即高端公司須補齊部分技術性資料，並經衛福部審查通過後，方可施打受試者，以保障受試者權益。

食藥署指出，為縮短COVID-19疫苗的開發期程，目前已採各階段平行執行以縮短研發時間，也在疫苗開發各階段，主動提供法規諮詢與技術輔導，廠商送審資料隨到隨審，惟疫苗的安全與品質仍是重要管控目標，期在兼具療效、安全及品質下，儘早達成疫苗上市目標，以嘉惠國人。

(工商 )