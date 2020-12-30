立法院三讀通過「平均地權條例」、「地政士法」及「不動產經紀業管理條例」等三法修正草案，內政部強調，本次法案通過後，須配合修正相關子法、申報書表及作業系統，並辦理宣導作業，施行日期將由行政院另行公告。

內政部進一步說明，本次三讀通過法案修正重點包括成交資訊門牌、地號完整揭露，其中刪除現行成交資訊以區段化、去識別化方式揭露的規定，使門牌、地號資訊完整揭露，並溯及已揭露案件，讓交易資訊更為透明。其次為預售屋全面納管且即時申報，增訂銷售預售屋者應在銷售前以書面將建案資訊報請地方政府備查，並將自行銷售者納入實價登錄制度範圍，另申報時間提前至簽訂預售屋買賣契約書後30日內申報，讓預售屋交易資訊更為即時。

第三項重點則是增訂主管機關查核權及加重屢不改正罰則，增訂地方主管機關得向交易當事人等查閱相關文件，並明定對於疑有不實申報登錄價格者，得由中央主管機關向相關機關或金融機構查閱價格資訊有關文件。另就未依限申報、申報價格或交易面積不實情形，經按戶(棟)處3萬元至15萬元罰鍰2次仍未改正者，將加重按次處30萬元至100萬元罰鍰，以確保交易資訊正確。

至於紅單交易納管，則明定預售屋銷售者收受定金時，應以書面契據確立標的物及價金等事項，並不得約定銷售者保留出售、保留簽約的權利或其他不利於買方事項，且買受人不得將預售屋紅單轉售予第三人；違法者將按戶（棟）處15萬元至100萬元罰鍰，以防杜投機炒作。

此外，在預售屋買賣定型化契約備查方面，明定銷售預售屋者於銷售前，應一併將預售屋買賣定型化契約報請地方政府備查。經備查後如使用的契約不符合預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，將按戶（棟）直接處6萬元至30萬元罰鍰，以保障消費者權益。

內政部強調，本次法案通過後，須配合修正相關子法、申報書表及作業系統，並辦理宣導作業，施行日期將由行政院另行公告。而社會各界對於這次實價登錄修法有很深切的期待，內政部除了感謝立法院朝野黨團及委員支持推動外，也將儘速完成相關配套作業，以提供更透明、即時、正確的不動產交易資訊，減少價格哄抬及消費糾紛，讓不動產市場發展更為健全。

(中時 )