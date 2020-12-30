中央流行疫情指揮中心今宣布，目前已洽購近2000萬劑疫苗，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1000萬劑及另一家洽談中。對於AZ先前傳出有疑慮，指揮中心表示，很多國家是因為疫情嚴峻，所以在還沒有足夠的資訊之下就先打，我們還需要去求證，到底是什麼樣的注射方式，或是證劑如何才能達到最理想的效果。

專家諮詢小組召集人張上淳解釋，AZ第3期臨床試驗，媒體也有報導了， 從60%有效到90%有效的不同狀況，我們知道他們還在持續做第3期臨床試驗，還要去求證到底是什麼樣的注射方式，或是證劑如何才能達到最理想的效果。

對於AZ疫苗的疑慮，張上淳說，初期大家都是在沒有足夠的資訊之下進行簽約、預購，我們當初在談的時候，也是還沒有足夠的資訊，不過臨床試驗也不是第3期就是完整，很多廠商後續還是會有加強的試驗，查證效果如何。我們專業的立場來看，很多國家先緊急授權、先打是因為國外疫情太嚴峻，所以提早在資訊不充足時就先施打。

陳時中表示，疫苗開打後，基本上我們是自願性施打，我們不會讓大家選擇。疫苗的施打我們會訂定優先順序，但是也有總目標值，有些打給小孩有效、有些老人有效，會根據這些來擬定策略，我們是希望打的越多越好，疫苗我們還是繼續談，先把量準備起來，才能做最適當的安排，我們對國內的疫苗也是抱有希望的。

(中時 )