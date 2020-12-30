法國傳奇性時尚教父皮爾卡登(Pierre Cardin)周二在巴黎病逝，享耆壽98歲，消息震撼整個時尚圈。皮爾卡登因銷售設計師的服飾而聲名大噪，並以自己名字做為品牌，銷售包括從汽車到香水等各式精品。

在60年的職業生涯中，卡登曾以其傲慢的商業感知，而獲得同僚時尚圈的稱讚或鄙視等評語，並以未來派泡泡裝、幾何剪裁等影響到服飾伸展台的貓步走秀。

卡登一直在時尚圈活耀，晚年仍定期開著積架轎車到巴黎辦公室，指導年輕設計師，參加派對等活動。

卡登在50年代為首個設計師，將設計的服裝系列在百貨公司進行銷售，也是第一個服裝設計師涉足香水、配飾、巧克力等，並進行授權銷售，這也為其他後起時尚圈帶動新獲利模式。

多年來，皮爾卡登的名字被刻在刮鬍刀、居家產品、配件、眼鏡、甚至平價男性內褲上。

皮爾卡登曾表示，可以想像自己品牌被寫在電腦或衛生紙上。批評者認為此破壞自己品牌價值，但卡登似乎不在意此方面批評。

卡登堅信自己創立了自己的商業帝國，並從未向銀行要求貸款。

卡登出生於義大利的尼斯市，父母皆為義大利裔的法國人，卡登在法國接受教育，17歲開始擔任裁縫師工作。

(時報資訊)