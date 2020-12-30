印度民航部長Hardeep Singh Puri周三宣布，印度暫停與英國通航的措施延長到明年1月7日。

稍早前，這個南亞國家報告英國變種新冠病毒確診病例再添20例。

該部長在推特上宣布對英國的禁航令延長一周，並表示相關細節將隨後公布。

周二在每日新增總病例數降至6個月來新低之際，印度宣布首度發現變種新冠病毒確診病例，稱6位近幾周從英國返國的民眾受到該變種病毒感染。

這個最初在英國發現、據稱傳染力高出七成的突變病毒，已經促使全球許多國家關閉邊境。

印度商務部周二表示，印度11月底發布對英國的禁航令，但在此之前已有約33,000名乘客飛抵印度。這項措施原訂於本月底到期。

為了防堵快速傳播的變種新型冠狀病毒人侵，沙烏地阿拉伯與南韓政府已於周一宣布，對英國發布的旅行禁令延長一周。韓國的禁航令亦延長到明年1月7日。

美國周二通報科羅拉多州出現美國第一個感染英國變種病毒的確診病例。智利亦通報一名從倫敦返國的女子被檢出感染該變種病毒，為拉丁美洲首例。稍早前挪威宣布，12月21日起對英國實施的禁航措施將延長到1月2日，該國衛生部表示，仍有可能進一步延後這項禁令。

(時報資訊)