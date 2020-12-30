「流量女王」楊冪擁有甜美臉蛋和姣好身材，一舉一動都是粉絲矚目的話題，今(30日)楊冪發文，感慨今年冬天特別冷，為此發兩張照片想要「假裝在夏天」，可見她下半身脫了，露出招牌雪白纖細修長美腿，三角地帶若隱若現，辣翻網友。

外型亮麗的楊冪擁有不少粉絲，最近她上《奇葩說》展露真實性格，連吐金句，強調自己從不借錢給別人，「如果別人喜歡我是因為我有錢的話，我會很開心，證明我真的很有錢」，又說：「你腳底下有陰影，只是因為你在面對著太陽。你在看著太陽，所以你就不要管你身後那些影子」，出道多年的她也鼓勵大家不要怕被批評，「你應該感謝每一個罵你的人，它都是你草船借來的箭，你就等著東風一吹的時候再說吧」。

楊冪曬出美腿無PS照。（圖／翻攝自楊冪微博）

今年初大齡選秀節目《乘風破浪的姐姐》讓不少藝人人氣又翻漲，楊冪最近參加《脫口秀反跨年》自曝不敢參加的原因就是唱歌難聽，「真的不敢去，因為我覺得沒有底子，唱歌也不行，跳舞也不行，這樣怎麼可能贏呢？」又自嘲髮線過高，怕參加節目時會被其他女星拉頭髮。

冬至過後，最近天氣越來越冷，今楊冪罕見曬出「粉絲福利」，發文寫下：「今年冬天真的好冷啊，發兩圖假裝自己在夏天」，又下Hashtag「一張照片告別2020」，並表示：「就要跨年啦，每個人都要平安健康哦～」，而照片中她分享自己逆天長腿，工作室強調沒經過PS，是「手機原相機原圖直出」，羨慕楊冪的好身材，其他粉絲也說：「這腿好細，好羨慕啊」、「姐姐的腿不是腿」、「看到這張照片就不冷了」、「夏天回來了，要照顧好自己」。

(中時新聞網)