苗栗高商潘琦要扛起隊長重任，幫助球隊奪勝。（陳筱琳攝）

109學年HBL高中籃球聯賽高雄階段賽事今天開打，比賽在高雄巨蛋、高雄中學體育館兩地進行，女子組上學年在預賽首戰就對決苗栗高商、普門高中，沒想到今年兩隊的預賽第一戰對手又是彼此，去年落敗的苗商在隊長潘琦單場21分、12分領軍下，75比71驚險勝出，也為重返八強注入強心針。

苗商上季中斷球隊連續6季HBL打進八強的戰績，本季捲土重來，高三隊長潘琦努力揮別國三右膝十字韌帶和半月軟骨傷勢動刀、休息1年的陰霾，在籃球場上找回自信，本季和隊友打出更有團隊默契的球風，才能一舉擊敗HBL女子組老牌勁旅普門高中。

來自台東、有阿美族血統的潘琦透露，因為籃球前往台南永仁國中挑戰，不過因為膝蓋受傷，國中聯賽幾乎是帶傷硬拚，原本和家人討論是先不動手術，不過長期下來膝蓋積水，讓她常常不敢用力，也影響場上威力，國三那年轉學到苗商，在球隊幫忙下終於開刀治療傷勢，目前膝蓋已無大礙，之前一場和台體的友誼賽，有著單場40分火力。

潘琦說：「膝蓋動刀又復建的過程很辛苦，感謝防護員幫忙我恢復狀態，讓我可以再度跑跳，也告訴自己動完手術了一切沒事，今年高三又是隊長，我得負起責任。去年被評論球隊打起來缺乏團隊，今年我們修正缺點，第一場就獲勝提升不少信心，接下來大家靠團隊、從防守做起，繼續一場一場拚。」

苗商目前的教練周辰芳就是校友，之前帶乙級男子隊的她，今年8月回到母校執掌兵符，挑戰甲級賽事對她來說是新的挑戰，但她欣然接受，想和學妹們一起成長、前進。

拳擊女將林郁婷（右）和歌手陳勢安（左）今天在苗商、普門賽前擔任開球嘉賓。（陳筱琳攝）

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