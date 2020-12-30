中央疫情指揮中心今（30）日才宣布已洽購1,000萬劑阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗（簡稱AZ疫苗或牛津疫苗），最快明年3月能供貨。英國政府同日也正式批准AZ疫苗，成為全球第一個批准使用AZ疫苗的國家，預計1月4日正式推出，讓民眾施打。

英國30日正式批准阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗，成為全球第一個批准使用AZ疫苗的國家。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國政府今日宣布，英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）已經批准在英國使用AZ新冠疫苗。

英國政府指出，「經過嚴苛的臨床試驗，以及英國藥品及保健產品管理局專家針對數據的完整分析後，這支疫苗在安全、品質、有效性等層面都達到嚴格標準。」

英國成為全球第一個正式批准使用AZ新冠疫苗的國家。

英國《太陽報》（The Sun）指出，英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）今日證實，牛津疫苗將在1月4日正式推出，不過他拒絕透露第一波將有多少人可以施打。英國一共預訂了1億萬劑牛津疫苗，預計供5,000萬人施打。

11月AZ疫苗第3期臨床試驗結果出爐，如果2劑疫苗都注射全劑量疫苗，效力為62%，不過當調整劑量為先施打低劑量疫苗，第2劑時施打全劑量疫苗，保護效力能夠提升至90%，平均下來疫苗保護效力為70%。

阿斯特捷利康並未宣布是哪一個組合的接種方式獲得英國政府批准，先前研究人員指出，還須進一步調查施打低劑量與高劑量的組合。

相較輝瑞（Pfizer）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗保護效力都高達95%，AZ疫苗平均效力僅約70%，不過AZ疫苗的優勢在於能在一般冰箱中冷藏保存，不像輝瑞疫苗必須在攝氏零下70度的環境中保存，或是莫德納疫苗必須在零下20度環境下保存，且最多僅能保存6個月。

另外，漢考克也證實，AZ疫苗2劑施打的時間間隔將為12周，也較輝瑞疫苗的21天、莫德納疫苗的28天更久，代表更多人能夠獲得施打第1劑疫苗。

此外，這三款疫苗中，牛津疫苗的價格也最便宜，根據先前BBC製表分析，牛津疫苗一劑約4美元（約新台幣112元），輝瑞疫苗價格居次，一劑為20美元（約新台幣562元），莫德納疫苗一劑為33美元（約新台幣927元）。

(中時新聞網)