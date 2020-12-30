2020倒數計時，富邦媒（8454）分享，氣象預報跨年夜氣溫恐刷15年新低，旗下momo購物網保暖小物買氣較上月同期成長達5倍，招財貓、馬卡龍暖蛋超吸睛。

另外，跨年活動拍照不可少，相關3C周邊買氣成長約3成，藍牙腳架、自拍補光燈、手機穩定器拍出達人級照片。同樣超夯的還有行動電源、拍立得。迎接新年，momo推出《3C狂歡到底》活動，網羅手機平板、行動電源、相機攝材等下殺優惠，每日限時再搶破盤精選3C好物。

至於保暖小物部份，隨用隨暖的「暖暖包」，手拿式或黏貼式滿足各種需求，人氣商品以知名品牌小白兔最為熱銷。擁有可愛外型的「電子暖蛋」同樣是人氣選擇，還可透過USB充電重複使用，像是造型款COLIMIDA招財貓暖手寶、馬卡龍色系的生活工場充電暖手神器等，皆實用又吸睛，為跨年歡樂氣氛再加分。

跨年分享照片，手機拍照神器不可少，「藍牙腳架」、「自拍補光燈」、「手機穩定器」都是人氣商品，如YOMIX鋁合金三腳架自拍棒、YOMIX 9段補光美肌自拍棒、DJI OM4手機雲台等。「行動電源」同樣不可或缺，以支援快充、輕巧機身的商品最受青睞，如ASUS ZenPower QC行動電源、海威特輕巧雙USB輸出行動電源等。

隨著老派美學崛起，在數位攝影當道的世代，「拍立得」也佔有一席之地，跨年前夕人氣商品更創下銷售翻倍成長佳績。momo根據消費觀察，多功能、齊全配件的機種最受消費者喜愛，像是FUJIFILM mini 9拍立得，自拍鏡、色調模式、多樣底片等一應具全；或是集拍立得、印相機、數位相機於一機的Canon ZV-123A 美顏拍可印相機，透過專屬APP還可為照片加上邊框與濾鏡等；FUJIFILM mini LiPlay 馬上看相機同樣超夯，內建語音傳情功能，掃描照片上QR Code就能撥放錄音，重現溫馨回憶。

(工商 )