台中市政府斥資5.62億元的「太平區永億段好宅」，30日開工動土。台中市長盧秀燕指出，太平區永億段社宅，除具備豪宅規格的建材與設計，更有社會福利站、托嬰中心、共享廚房，及親子活動空間等公共設施，預計2023年底完工。

盧秀燕強調，台中市興建社會住宅，期盼實現居住正義，她上任至今開工超過3,500戶，目標在任內，至少開工興建或完工總數達到5,000戶。

太平區永億段好宅新建工程，由開務聯合建築師事務所規劃設計、華盛營建工程公司承攬施作，基地土地面積逾4,691平方公尺，由市府編列計畫經費5.62億元，進行主體工程建設，規劃為地下2層、地上9層的2棟複合式混居的「社會住宅」。

其中，地面層設有店鋪5戶，2樓以上居住單元，則提供了1房型81戶、2房型62戶、3房型17戶，共計160戶的優質住宅社區，預計2023年底完工，2024年入住。

盧秀燕強調，台中市在社會住宅興建過程中，為降低PM2.5含量，做了非常多努力，例如，加裝即時影像監視器、宣導廠商安裝空氣微型感測器，隨時監控工區內空氣品質狀況、施工機具，加裝濾煙器、營建工程立面防塵網，及綠美化，加強工程管理以利防塵、防煙，及防污染等設施。

台中市都發局指出，「太平區永億段好宅」，以「埕」為設計概念主軸，重塑傳統合院的鄰里情感，打造現代好厝邊。

該好宅基地鄰近太平區圖書館、長億活動中心、長億國小、長億國中、義成黃昏市場、豐銘市場、永成公園、長億公園、921震災公園、網球場、河堤棒壘球場、河濱自行車道等，生活便利，公共服務機能完善，期盼提升居民生活品質。

另外，針對青壯年、新婚及育幼者，申請承租基準上，也有權重加分，提高青年承租比率。台中市都發局表示，目前台中市青壯年申請人，在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科，及太平育賢1期社宅的承租率，高達八至九成。除承租享有福利外，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，厚植青年培力，藉以減輕青年的房租壓力。

(工商 )