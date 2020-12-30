即使疫情肆虐下，台北市辦公室供短缺，體質佳的企業彎道加速，部分需求也往蛋白區尋貨，帶動內科廠辦在大台北商用不動產市場中一支獨秀。根據信義全球資產調查，第四季北市辦公租售價格撐住不跌，特別是內科廠辦企業需求強勁，價格抗跌、租金上漲，平均售價52.9萬元、年漲約1%，平均租金升至1,199元、年漲1.3%。

今年內科廠辦每一季都有整棟廠辦交易，多為企業購置總部辦公室使用需求，第四季更有二件整棟廠辦交易，包括壹傳媒內湖C棟大樓以17.5億元出售、以及岱鐠科技以3.95億元買下安康路整棟廠辦，其中舊宗段因取得成本仍相對較低，讓許多企業樂意在此購置總部使用，使得空置率下降，租金、售價雙漲。

據信義全球資產統計，內科廠辦平均售價經過近年一段時間修正，一度在2018年第二季跌至每坪50.7萬元，目前已回升至2015年高點，達每坪52.9萬元，最熱門的西湖段平均售價更是連續五季站穩6字頭。租金部分，則是一路上揚，五年前平均每坪1,119元，目前每坪近1,199元，五年來漲幅逾7%。

至於台北市商辦市場，由於各商圈多有指標辦公大樓成交，如「皇翔中山」出現每坪115萬元成交價、宏璟建設以每坪118萬元買下「揚昇金融大樓」部分樓層，帶動整體A辦價格上漲，站前西門商圈在西區門戶計畫兩大開發案C1D1以及E1、E2未來性帶動下，平均售價上漲至每坪73.2萬元。

信義全球資產總經理柯宏安分析，展望2021年，明年北市辦公預計釋出約3萬多坪新供給，以遠雄大巨蛋商辦大樓量體最大，其餘許多供給為企業總部自用，真正能緩解市場需求的新辦公空間仍有限，在市場資金豐沛且低利率條件下，各商圈內現有的指標大樓、帶有穩定租金投報的商辦產品，仍是需求企業選擇的方向。

(工商 )