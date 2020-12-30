由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》於今（30）日公開12月30日版本更新後的各項精彩跨年活動與更新內容 。其中期間限定角色 「月剎之魔星 蕾拉」、「冥途之魔星 妮奇塔」將於限定卡池中登場。

與此同時，為了迎接2021年的到來，玩家於12月30日版本更新後登入遊戲一連三天皆可領取10連抽獎勵！此外還有機會直接入手七美德之一 「忍耐之天使 烏列爾」，精彩活動千萬別錯過！

◆S3寒冰地獄新服加開福利滿滿！★5戀花之魔星 夏麗瑪輕鬆領

本次於12月30日版本更新後加開S3寒冰地獄新伺服器，開服期間也準備了各項精彩活動與好禮要和信徒們共襄盛舉，快在2020年末前加入天使與大罪冒險之旅，一起迎向新的2021年吧！

活動期間新手只要完成七日任務即可直接入手★5戀花之魔星 夏麗瑪，除此之外達成指定條件還能再領取鑽石888、大罪魔王召喚券、必中五星角色召喚X1、最高共可領取高達100連抽的獎勵！

5戀花之魔星 夏麗瑪輕鬆領(圖/遊戲公司提供)

★5戀花之魔星 夏麗瑪

喜歡戀愛話題、在樂園內聲援戀愛行為的婚姻活動諮詢師。

單薄嬌弱的外表跟難以捉摸的氣質，讓樂園內的人都認為她是個多情女子。

個性雖然給人一點看破紅塵的印象，但其實是個天然呆且有點迷糊，令人無法討厭她。

除了現實中的戀愛話題，她也很喜歡幻想中的戀愛故事，最近特別沉迷於以惡魔與天使為題材的故事。

◆ HAPPY NEW YEAR登入送！七美德忍耐-烏列爾 14天入手計畫啟動！

為了迎接2021年，《sin 七大罪～魔王崇拜～》營運團隊決定給所有支持《sin 七大罪～魔王崇拜～》的信徒及即將加入的新信徒眾們帶來一個極大福利回饋！

於12/30起至1/19為止，活動期間當中天天登入遊戲皆可獲得HAPPY NEW YEAR登入送獎勵。其中12/30-1/1 連續三天只要登入遊戲皆可獲得魔星召喚卷軸x10，共30連抽的魔星召喚卷軸直接領取抽一波！此外，登入滿七天還可再獲得一隻★5戀花之魔星 夏麗瑪、登入滿13天即能獲得大罪魔王召喚卷軸x10！最最最棒的是，只要你持續不間段的登入遊戲達14天，即可於第14天直接獲得全新登場的★5忍耐之天使 烏列爾！唯一一檔免抽直接入手美德的機會信徒千萬別錯過！

HAPPY NEW YEAR登入送！七美德忍耐-烏列爾 14天入手計畫啟動！(圖/遊戲公司提供)

◆老千的風格！全新登場★5魔星機率UP全新限時登場

本次版本更新後將限時開啟兩個迎向新年的全新角色限定池！分別為「月剎之魔星 蕾拉」賭徒的風格及「冥途之魔星 妮奇塔」老千的藝術。

與此同時，遊戲內也將開啟「老千的風格」故事劇本，藉由通過故事劇本，玩家可以更了解這兩隻角色的個性和故事，同時獲得對應的角色道具還可至商店內兌換各項超值獎勵，包括五星魔星書跟美德天使書都可在此入手！

老千的風格！全新登場★5魔星機率UP全新限時登場(圖/遊戲公司提供)

◆新隸魔魂鏡解放！6隻新開啟角色等你開啟新視野

新開放的六隻隸魔魂鏡為 ★5 蕾拉、妮奇塔、阿蓓莉亞及 ★4 杜魯西拉、奧拉、諾亞，喜愛她們的信徒們可以準備開啟她們的大破圖，來一場視覺饗宴啦！

魂鏡：反映使用者靈魂中私密且潛在的一面，隨著靈魂深處的記憶被揭發便可將靈魂水晶刻劃在魂鏡中，使角色能力獲得大幅提昇，魂鏡分為大破及超大破兩塊，並各自由三件靈魂水晶所構成。

靈魂水晶：每個魔王、天使以及隸魔，都有屬於各自的靈魂水晶，透過遊戲內各種不同管道收集三枚靈魂水晶才能完整拼合一面靈魂之鏡，品階越稀有的靈魂水晶不僅能提升更多的能力，當三件靈魂水晶都達到特定稀有度，並充分強化時，更可以激發前所未有的技能效果強化。達到惡墮值一定等級再配合靈魂水晶的練度，可開啟大破圖及超大破圖外觀。

※部份遊戲系統因商店分級關係可能會被隱蔽，玩家須至其他版本上體驗。

新隸魔魂鏡解放！6隻新開啟角色等你開啟新視野(圖/遊戲公司提供)

◆把握最後入手機會！大罪魔王「舞耀宵星 路西法」保底必得

聖誕節期間限定開啟的大罪魔王「舞耀宵星 路西法」限時扭蛋池因廣受玩家好評，為了讓所有信徒們都有機會可以入手這隻美艷的限定大罪「舞耀宵星 路西法」，營運團隊特別將獲取這隻角色的活動機會延長至01/06，再錯過這次機會的信徒就要扼腕啦！

★5舞耀宵星 路西法

(科技)