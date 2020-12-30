【政新鮮】英航乘客發燒仍回台 宅神酸「蒐集病毒株」怒飆4字

為了嚴防英國變種病毒，各國皆嚴陣以待、甚至禁止英航班往來，但我國指揮中心指揮官陳時中先前未禁英航班、更自信稱不用鎖國，而今（30）日卻證實國內首宗英國變種病毒已入侵，因此元旦起禁非本國籍民眾入境、幾近「鎖國」。對此，宅神朱學恒在臉書痛批，「靠就說不要放飛，千萬小心小心小心」。

宅神今下午3時許在臉書貼文表示，「靠就說不要放飛，千萬小心小心小心，結果咧？不能更小心嗎？不能盡量多擋幾天嗎？就一定要飛這一班就對了。」

網友亦附和表示，「順時鐘逆時鐘，顛顛倒倒，真真假假，不知道這一次，又要編什麼理由了！」「雙標病毒，壓力測試」、「沒關係，部長說台灣醫療資源充足不怕變種病毒」，另外，還有網友提醒「放英國少男回來，希望大家忘了萊豬後天也要來了」、「參加跨年的群眾請多保重了」。

因應國內出現首例英國變種病毒入侵，陳時中今日宣布，非本國籍部分，1月1日零時起，有居留證和特殊情況外，一律暫緩入境。本國籍則是1月15日起，除了原有要求三日內陰性證明外，另外加強升級版的居家檢疫，希望大部分都可以住進防疫旅館集中檢疫。

(中時新聞網)