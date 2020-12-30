隨著參眾兩院即將在明年1月6日確認選舉人投票結果，並由儀式上為會議主持的副總統彭斯宣布下一屆總統的日子即將到來，川普盟友決定最後一搏，向法院要求授權彭斯得以擁有獨斷權力，可自行決定採取哪一方推出選舉人團票為合法的權力，藉此推翻大選結果。不過據法院文件指出，彭斯已拒絕川普盟友們的請求。

據美媒《國會山莊》報導，代表川普忠誠盟友、共和黨眾議員戈默特（Louie Gohmert）以及11位亞利桑那州共和黨人組成的選舉人團的律師指出，透露了法院文件，其中指出彭斯已婉拒他們的請求，拒絕加入他們一同要推翻大選結果。

戈默特等人28日向法院提出請求，彭斯認為一州若出現選舉人團票分裂時，副總統有獨斷權力決定哪一邊選舉人票列入計算。報導稱，這起過於牽強的訴求要彭斯在明年1月6日推翻關鍵州現有的選舉人團票，並將支持川普的選舉人團列入正式計算，藉此推翻大選結果。

不過根據29日的法院文件指出，在川普盟友們向法院提出要求之前，戈默特等川普盟友已接觸到彭斯，但並未達成任何協議。文件指出，原告在電話會議上與彭斯之間舉行了有意義的會談解決可能的司法問題，其中包括了對彭斯的請求，「不過雙方未能達成協議，故向法院提出訴求」。由川普任命的法官凱諾德（Jeremy Kernodle）將在明年1月4日宣布判決，也就是確認選舉人投票結果的前兩天。

報導稱，雖然川普曾一再呼籲國會議員為他挺身而出、挑戰選舉人投票結果，但彭斯身為川普身旁最堅定不疑的忠臣之一，他的決定又再次與他的上司分裂。至於明年1月6日會如何處理選舉人票認證，彭斯也並未對外公開說明。

(中時新聞網)