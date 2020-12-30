台股無懼霸王級寒流及美股揮別歷史高點，封關倒數第二天在鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)以及大立光(3008)等電子大咖聯手掌舵，傳產股由台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)、台化(1326)偕「鋼鐵人」及造紙股挑大樑火熱上陣，金融股亦獲買盤點火金光閃閃，攜手助威指數越走越高，盤中再攀14695.44點歷史巔峰，尾盤在台積電(2330)擺尾飆上525元收盤新高助威下，終場加權指數收在今日相對高點14687.7點，大漲215.65點，成交值略縮至2617.61億元。今日外資(不含外資自營商)買超267.217億元，投信賣超6.8233億元，自營商買超56.9953億元，三大法人買超317.38億元。

護國神山台積電(2330)抵抗霸王寒流擺尾彈上525元收盤新高，助威台股封關行情提前引爆，包括鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)以及大立光(3008)等電子軍團同步喊衝跟上漲勢。NOR Flash晶片價格看漲，美系外資重申華邦電(2344)、旺宏(2337)「優於大盤」評等，目標價各為29、52.5元，激勵股價雙雙走高。三星決定延後關閉LCD消息打擊面板族群士氣，雙虎友達(2409)、群創(3481)雙雙走軟，彩晶(6116)跟著壓回。寒假及農曆過年旺季接踵而至，加以電玩展明年1月28日恢復實體展出，遊戲股今熱鬧開趴，鈊象(3293)、華義(3086)、辣椒(4946)、網龍(3083)、宇峻(3546)、歐買尬(3687)、傳奇(4994)等大紅燈籠高掛。

傳產股主角換人當，昨日爆量疾駛的航海王遭逢寒流侵襲，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)熄火靠岸，萬海(2615)乘風破浪突圍翻揚。資金轉入塑化、鋼鐵、造紙股點火，塑化股受惠報價走揚人氣強強滾，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)與台化(1326)齊飆近3%，帶動二線族群台達化(1309)、國喬(1312)、台苯(1310)群起上攻。全球鋼市火熱，中鋼(2002)預期鋼市榮景旺至明年第2季，鋼鐵人今日依舊勇猛，中鋼、中鴻(2014)、燁輝(2023)續揚，線材廠春雨(2012)、官田鋼(2017)雙雙觸頂亮燈，官田鋼股價更創下2011年2月以來新高。金融股亦跟上多頭步伐，富邦金(2881)、國泰金(2882)、玉山金(2884)聯袂勁揚。

跨年倒數計時，外資今日送大禮買超267.21億元，提前點火封關行情。現階段市場定調明為外資回補年，因近20年數據顯示外資對台股未曾有過連續2年賣超，從今年來外資累積賣超台股逾5,000億元來看，2021年外資回補台股機率高。5日RSI為82.49，10日RSI為73.56，9日K值為84.76，9日D值為74.66，20日乖離率為2.8。台股封關倒數好戲上場，今天在電金傳三大族群同步大漲下，指數一路向上攻堅，收盤再登14,600關卡，續攀新高14687點。明日將是2020年台股封關日，若日線也收紅，預期有機會寫下5日線、10日線、月線、季線、半年線及年線七線收紅的大漲行情。

分析師指出，市場對明年台股展望正向，上看萬五或萬六，樂觀更上看16,800點，不過除了指數和年線正乖離明顯拉大外，市場不斷有台股居高思危看法，表示台股已進入投機期，後市有崩盤之虞，考驗市場追價信心，有必要震盪換手，緩和短中期過熱現象，方有利元月效應及第一季行情表現。台股明年元月或第一季蓄勢挑戰萬五關卡，建議在大盤高檔震盪之際逢回選股作多，可留意半導體、5G相關、ABF、車用電子、伺服器及資料中心、記憶體、面板及矽晶圓相關等電子股，傳產股聚焦疫苖上市受惠股（如航空、觀光及餐飲、運動相關等）、造紙、鋼鐵及航運及綠能相關個股。

(時報資訊)