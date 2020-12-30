六福(2705)旅遊集團透過「FUN LAB藝創中心」搶攻藝創經濟商機，宣布攜手國立歷史博物館，推出結合台灣藝術及精品小農咖啡的首發聯名商品「驚豔台灣精品咖啡」系列，盼藉此建構創新藝創模式，後續媒合串接更多品牌進入工商及設計領域，增添集團發展觸角。

六福近期股價持穩20～23元的高檔區間震盪盤整，今（30）日股價開高穩揚，最高上漲1.38％至22元，終場上漲1.15％、收於21.95元，位居觀光股漲勢前段班。不過，三大法人本周轉站空方，迄今反手調節賣超99張。

六福在後疫情時代鎖定「藝創」及「農創」2方向拓展國旅商機，3月成立定位為創新媒合平台的「FUN LAB藝創中心」，透過異業合作、台灣文創商品、特殊展演、沉浸式體驗等方式，將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」。

透過「FUN LAB藝創中心」的創新媒合，台北六福萬怡已陸續與木柵農會合作跨界品茶會、攜手尼可樂表演藝術團隊推出奇幻沉浸式體驗劇、聯手國家級樂團Tanvolution推出阿根廷探戈音樂會，並靈活運用飯店餐飲、住宿服務，積極拓展搶攻文化觀光市場商機。

而全球圖像授權蔚為風潮，其中藝術授權全球市場規模約近2000億元，全台圖像授權商品銷售額破180億元。六福對此聯手史博館推出首支「驚豔台灣精品咖啡」系列聯名商品，將藝術創作結合在地精品咖啡，盼讓藝術走入生活。

六福此次與史博館推出中西合璧的「驚豔台灣精品咖啡」系列商品，集結台灣玉山、阿里山、大武山等多種高山小農以自然農法栽種的6款珍稀精品咖啡豆，提供單包咖啡豆、濾掛式包裝及禮盒等共15種產品，搶攻自用及逢節送禮商機。

六福表示，「驚豔台灣精品咖啡」系列以網路預購為主，即日起可在FUN LAB六福藝創中心線上商店預購，目前15種商品限量1千組，預計明年1月15日起可在TSUTAYA Bookstore蔦屋、史博館線上商店、Pinkoi提供消費者自由選購。

(時報資訊)