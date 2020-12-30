含萊克多巴胺美豬將在明年元旦起開放進口，衛福部長陳時中表示，萊豬的管理是採源頭追流向、後市場確認標示是否正確，這樣做是為了給業者、攤商方便，避免擾民。目前衛福部已經增加查驗人力21人，大約是4分之1，有信心把查驗做得很正確。

近期網路上有人販售台灣豬標章，陳時中表示，標章是農委會推的，採取事前審查，衛福部則是依據《食安法》規定，做原產地標示的行政命令，業者可以自由標示，再採取事後審查的方式來確保標示正確。

至於為何是在事後？陳時中說，大家想像，攤商對行政作業程序不熟悉，我們才會選擇方便的方式，避免擾民。我們會採取源頭管理及後市場稽查的方式，源頭是追流向，後市場是確認有沒有標示出來，業者自由標示、政府確保標示正確。

目前查驗的人力已經從80幾個人再增加21人，等於增加4分之1的人力，約25%。陳時中表示，食品的輸入查驗，以前是71萬批，進口的豬肉產品是6000批，71萬批查驗的比例是4%，大概3萬件，假定我們增加6000件，增加4分之1的人，這樣的比例我們有信心把查驗做的很正確。

(中時 )