立法院今三讀通過實價登錄2.0的地政三法，讓交易價格揭露到每個門牌，且預售屋也要在買賣後30日內揭露。同時，紅單交易已確定納管，未來房屋市場將禁止紅單交易，若將預購紅單轉售給第三人，可處15萬到100萬罰鍰。

為達實價登錄2.0與管理預售屋市場目標，立法院院會今處理《平均地權條例》、《地政士法》 、《不動產經紀業管理條例》部分條文修正草案三讀，原本平均地權條例分二階段修法，一為實價登錄2.0，一為扼止紅單交易，但日前立院內政委員會審查時，因朝野有共識，已將兩項修法一併送三讀處理。

原先政院版規劃，實價登錄申報不實者，處3萬到15萬元罰鍰，三次以上未改正，處15萬到75萬元罰鍰。今天三讀通過的條文，降低限期改正次數為兩次，限期未改正者罰鍰提高為30萬到100萬元罰鍰。 不涉及價格或面積的較輕微違法，處6000元到3萬元罰鍰。

修法也新增預售屋納管，銷售前建商或代銷商必須將坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶(棟)數及預售屋買賣定型化契約，報予主管機關備查，違者處3萬元到15萬元罰鍰，未改善者按次處罰。若未使用定型化契約者，罰6萬至30萬元罰鍰。

針對預售屋買賣部分，修正條文規定預售屋買賣雙方應於買賣後30日內進行申報，申報不實者處3萬到15萬元罰鍰，兩次未改善者，處30萬到100萬元罰鍰。

針對紅單炒作問題，這次修法也禁止紅單交易，規定預售屋應使用定型化契約，否則按戶(棟)處6萬到30萬元罰鍰。若將預購紅單等書 面契據轉售給第三人，可按棟戶處15萬元至100萬元的罰鍰。

(中時 )