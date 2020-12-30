嚴防含瘦肉精美豬牛，台中市政府領先全國推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請。市議員江肇國30日批評說，市府推出毫無法律約束力的金標章，無益於中民食安防護；衛生局強調，若經檢出瘦肉精或標示不實者，將依《食品安全衛生管理法》及《台中市食品安全衛生管理自治條例》視情節加重裁罰，並廢止標章。

市府指出，中市全國首創「牛豬產品無瘦肉精金標章」，申請對象為台中市具食品業者登錄字號、稅籍登記、商業登記或領有立案登記證明文件者，或於台中市販售或使用牛肉、豬肉及其加工製品者；申請條件須檢附食品業者登錄字號、稅籍登記等，若經檢出瘦肉精或標示不實者，將依《食品安全衛生管理法》等，視情節加重裁罰並廢止標章。

江肇國表示，食品的安全應地方與中央攜手共同推動，不是一再別苗頭、唱反調。市府推出的金標章頒發給予牛豬產品零瘦肉精檢出的商家，但並無法律約束力，且含瘦肉精的牛肉進口已8年，金標章無追朔機制，亦無法律約束力，未來商家的申請數恐怕很低，金標章淪為浪費公帑。

江肇國說，市府宣稱加強稽查且依法加重裁罰，但現在台中市所訂的食安衛管自治條例，未來亦會與中央法規相抵觸；若要真正為市民健康著想，應該提供正確的食安資訊，並協助攤商做好農委會標章的申請，不要一再標新立異，造成市民與攤商更大的困擾。

台中市食安處指出，明年1月起，牛、豬、雞、羊等生鮮肉品須標示原產地，若業者在豬肉等食品上標示「國產豬」，被稽查豬肉為進口肉品，將違反《食品安全衛生管理法》涉及標示不實，處以4萬元到400萬元以下罰鍰。

(中時 )