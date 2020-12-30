中國恒大宣佈，2020年下半年與大陸152家仲介機構重組成立的房車寶集團股份有限公司（前稱恒大寶集團），正式於30日在深圳揭牌。

恒大表示，房車寶集團旗下三大科技平台包括房車寶全民經紀平台、房車寶平台和房車寶SaaS管理平台等。目前，房車寶已擁有全民經紀人會員2,162萬，實體門市超過3萬家，年交易規模達人民幣（下同）1.2兆元。

房車寶未來將以數位科技、房車合一為目標，創新應用大數據、人工智慧、雲計算、虛擬實境等數位科技，以構建房產、汽車線上線下全管道的交易服務平台。

陸媒報導，房車寶的董事長為中國恒大執董史俊平。公司大股東為深圳市盈貿投資有限公司，持股75％，其餘兩大股東為深圳市俊博瀚投資諮詢有限公司，及深圳市智明生投資諮詢有限公司，分別持有15％及10％權益，三家公司分別出資22.5億元、4.5億元及3億元。新進的兩家公司皆成立於2020年8月，且均由恒大的高管持股。

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