胡瓜、浩子、阿翔今年主持「高雄2021跨百光年」跨年晚會蓬萊舞台，三人30日本來要一起練舞，但現場獨缺阿翔，原來是因腎結石就醫，浩子曝：「阿翔的腎結石有0.7、0.6公分，他昨天（29日）以為腰痛，結果今天（30日）去醫院檢查，才知道是腎結石。」同為腎結石過來人的胡瓜則呼籲：「0.5就像未爆彈，如果在飛機或出國非常危險，大家不要輕忽。」

胡瓜過去曾因0.6公分的腎結石疼痛就醫，手術後，現在身上還有0.2公分大的腎結石，他現在每天喝4000cc水，浩子聽完笑虧：「原來瓜哥是水腫，不是胖。」談到辛龍近況，胡瓜坦言，「傳訊息沒有回，好像失蹤一樣，大家都很關心他，他也要稍微體諒一下別人。」言下之意對辛龍現況仍是充滿擔心，盼他早日平復心情，至於是否想隔空對辛龍喊話，他則說：「等聯絡到再說。」

胡瓜（中）、浩子（右）努力練舞。（民視提供）

跨年主持如何防疫，胡瓜強調一切遵照政府指示，藝人在後台也會全程戴口罩。是否怕當天太冷？浩子笑說：「瓜哥只怕太熱。」胡瓜則自虧：「你們看過北極熊會冷嗎？沒有這個問題。」他反而比較擔心沒有脂肪的浩翔，會不會冷到受不了，他當天還會與Ella陳嘉樺「尬舞」合作〈來個蹦蹦〉。浩子跨年夜則是演唱新專輯《共你惜惜》的歌曲，「唱兩首歌，希望不是廣告時間才播出」，他也非常期待長達300秒的大港花火，尤其還包括16吋口徑的煙火。

(中時 )