元旦開放美豬進口後，市府將針對肉品市場電宰的豬隻核對交易憑證跟數量。（市府提供／洪榮志台南傳真）

元旦起開放美豬進口，台南市政府9月初成立因應小組後，30日由副市長趙卿惠召開第5次因應小組會議，針對明年起實施的食品標示新制措施，除將持續加強宣導、輔導業者對豬肉及可食部位原料的原產地（國）標示清楚以免受罰，以及爭取養豬百億基金促使產業升級外，還將明確讓民眾了解市府相關作為，確保業者與消費者信心。

市府表示，因應美豬進口，市府積極保障消費者採購信心與食品安全，並大力提升畜牧業的競爭力，將持續採取強化源頭管理、推動標章識別、提送計畫爭取百億基金、配合食安聯合稽查等4個面向的積極作為。

市府指出，元旦開放後，將針對在肉品市場電宰的豬隻核對交易憑證跟數量，確實控管豬肉來源，加強消費者選購信心與食安保障；衛生局即日起也將針對豬（牛）肉及其可食部位原料原產地進行相關稽查計畫，從肉類加工製品製造業、宴席餐廳到百貨美食街、夜市攤販等，每月預估將稽查近千件、抽驗百件。

此外，食藥署已公告自2021年1月1日起，市售肉品應標示原產地，未標示者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若標示不實，則處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。新規定正式施行後，南市府將抽驗生鮮冷藏（凍）豬肉，檢出動物用藥含量超過安全容許量，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

市府指出，源頭管理的飼料抽驗或豬隻的受體素（含萊克多巴胺）抽驗，近2年抽驗結果均為合格；在推動標章識別方面，台南市率先全台首推國產豬肉標章，同時輔導業者透過區公所向中央申請臺灣豬認證標章，截至12月28日止，共有938家通過申請，已請保安公有零售市場等處建立標示示範區，避免業者不知如何標示或未標示而受罰。

市府還說，9至12月共辦理23場次的跨局處聯合稽查，除查核業者作業環境外，也針對所使用之豬肉來源合法性稽查，查核結果均符合規定。民眾如有標示或食品安全衛生問題，請撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

(中時 )