英國變種病毒入侵！返台班機首例確診 15:392020/12/30 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自英返台華航班機114名旅客中、三人確診，中央流行疫情指揮中心30日表示，經完成病毒比對，確定出現全台首例英國變異病毒感染者。 疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀，目前同飛機沒有症狀者，變種病毒非單一，不管是在歐亞非都有出現，將提升我國防疫制度。 陳時中證實，英國返台發燒的確診少年，經基因比對，證實是英國變種病毒，目前個案在醫院治療中，仍然有相關症狀，但不嚴重。 廣明女接觸者176人 採檢結果全數出爐 疫苗沒影、機師捅破口 指揮中心憑什麼急辦抗疫周年慶 (工商 ) #英國變種病毒 #確診 #比對 #出現 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外移入＋２ 菲籍移工檢疫期滿確診 13:302020/12/30 生活 英國變種病毒入侵 陳時中：元旦起非本國籍人士禁止入境 14:442020/12/30 生活 首例英國變種病毒入侵台灣 宅神罵：靠 就說不要放飛 15:352020/12/30 政治 《國際社會》英國變種病毒確診增20例 印度禁航令延至1月7日 15:062020/12/30 財經 變種病毒入侵 柯文哲：24小時出現社區感染就停辦 15:562020/12/30 政治 《國際社會》英國確診數衝上5萬人 專家示警進入災難 11:592020/12/30 財經 突變新冠病毒來了！美出現首例確診 無旅行史 09:372020/12/30 國際 英變種病毒入侵 小明不行「英明」就可以 徐正文列中央防疫6雙標 15:172020/12/30 政治 股價指數期貨贏家專欄－疫情發燒 生醫產業吸睛 04:102020/12/30 證券．權證 英逾4萬染疫才24小時 單日確診又破5萬 09:232020/12/30 國際 商品期貨趨勢專欄－油價震盪 緊盯OPEC＋減產協議 04:102020/12/30 證券．權證 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 要聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 陸若續出手 學者曝澳下場：經濟成長永難重返疫情前 - 財經 台股爆紅是誰？陽明、長榮半路殺出 - 財經 航運股爆出恐怖巨量該下船？謝金河1句洩玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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