揮別2020年，迎向2021！遠傳friDay購物30日分析內部數據資料，發現年度爆紅商品有9成環繞著疫情，主要與民眾生活習慣改變有關。爆紅商品可分為「防疫布置環境與工具」、「防疫兼顧面子與裡子」、「後疫不忘健康與享樂」及「抗疫還要抗濕冷」四大趨勢。

friDay購物表示，2020年第一個趨勢是「防疫布置環境與工具」：口罩、清潔用品需求量增、空淨機規格提升。2020年口罩為僅次於衛生紙的必備日常用品，民眾也較以往更重視自身及環境的清潔及消毒。

遠傳friDay購物內部數據資料顯示，2020年清潔用品訂單中，不僅多為多組數組合，且平均回購率達近30％，可看出大家對於自身及環境的清潔頻次及用量，均較以往增加許多。

乾洗手的主要購買族群今年也有改變，以往約7成以上為35-45歲女性購買，今年購買年齡層平均年齡下降6歲，男性消費者比例也提高3成。除此之外，空氣清淨機雖是近幾年常銷型季節家電，今年的購買潮提早於3月開始，且持續了一整年。民眾對於清淨機的規格、效能要求也提升，除了過濾灰塵、髒空氣外，「除菌」更是選購條件重點。

此外，今年遠傳friDay購物站上空氣清淨機平均訂單金額也提高3,000元以上，可見疫情讓民眾更願意消費在健康議題相關的商品。

第二個趨勢是防疫兼顧裡子與面子：提升免疫力保健食品，到保養品、面膜，面面俱到。friDay購物指出，疫情期間，民眾防疫措施除排隊搶買口罩、消毒抗菌液外，專家醫師更呼籲保持運動習慣，補充適度的營養保健品，提高自身免疫力也同樣重要。遠傳friDay購物2020年站上營養保健品關鍵字搜尋量，較去年明顯增加70倍，整體銷量也翻倍成長，尤以益生菌、維他命B及靈芝膠囊為最大宗。

此外2020年遠傳friDay購物保養類商品整體銷量翻倍成長，熱銷及常銷冠軍「面膜」在2020年加倍熱賣，百片組合等大包裝最受歡迎；其次則為理膚寶水全能修復霜，在雙11當天以平均每1分鐘賣出1瓶的速度狂銷。由於長時間戴口罩讓敏感肌易長痘痘等不適狀況發生，促使民眾對於肌膚保養更為重視。

第三個趨勢是宅居娛樂及健身運動夯，台灣防疫成效全球有目共睹，2020年7月起疫情趨緩。除了防疫基本措施已成為全民日常外，「健康享樂」可說是後疫情時代的寫照。適合居家娛樂、運動的Switch動物森友會，及開賣即秒殺的PS5，為此類型的冠軍商品。

而防疫期間避免群聚，不少民眾轉移健身運動場域至家中，健身運動器材整體銷量亦呈現高成長率，其中小型健身器材以彈力帶、瑜珈墊最受歡迎，大型運動器材則以跑步機、健身車表現最優。

另外，真無線藍芽耳機因為AirPods受到市場矚目，同類商品如雨後春筍般上市；2020年因為配戴口罩，更多民眾明顯感受到有線耳機的不便，紛紛選擇真無線耳機。遠傳friDay購物真無線耳機2020年整體銷量，較前一年明顯成長超過3成，其中還是以AirPods系列最受消費者歡迎。

第四個趨勢是抗疫還要抗濕冷，各種抗濕抗寒，預報每下一度爆搜10倍。2020年的秋冬不僅準時降溫，且台灣北部更因為長時間下雨而濕冷難耐，也因此驅動了「抗濕商機」。2020年12月，遠傳friDay購物站上除溼機、烘鞋襪機、室內掛暖機及電暖器等商品，銷量相較11月平均成長10倍以上，也較去年同期有近5成的成長。

除濕機、烘鞋機等商品關鍵字搜尋量不僅維持全站前三名，且較11月大幅增加80倍。日昨更有氣象專家預測，跨年期間北部氣溫將瞬間降至10度以下，甚至體感溫度僅-1度的超級低溫，造成本週保暖相關商品關鍵字搜尋量，較上週瞬間暴增超過80倍，順勢帶動整體買氣。12月不僅室內用暖氣機銷量較上個月成長超過3成，可隨身攜帶且充電方便的暖手寶等小物，整體銷量則較上個月成長近5成。

(工商 )