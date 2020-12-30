友達(2409)攜手專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，將數位行銷解決方案導入致力雙語化建置的星展銀行（台灣）松仁分行，讓分行外牆原本靜態的海報牆面，透過253吋巨型LED數位電視牆，強化銀行的品牌形象及行銷溝通效果。

設於星展銀行（台灣）松仁雙語分行的數位電視牆採用友達集團的軟硬體整合方案。有別於一般玻璃窗後方架設大型單片LED的設計，改以運用五台獨立式LED緊貼玻璃窗，建構長5.6公尺、高3.2公尺的巨型顯示螢幕，不僅可達到省電及節省室內空間的效益，亦透過軟體平台技術解決了傳統多台獨立式LED電視牆方案因玻璃邊框而造成圖像文字扭曲的問題，將視覺效果最佳化。此數位行銷解決方案搭載優異的內容管理系統，讓業主可於雲端平台進行數位行銷內容製作，運用輕鬆且高效率的方式完成遠端內容及設備管理。

友達將金融場域視為重點布局的智慧場域之一，集結旗下國際團隊包括在台灣的創利空間、美國JohnRyan及ComQi，已於美國及歐洲地區成功導入各式數位看板及行銷解決方案，管理各地超過4,300間銀行分行。未來將持續延伸和擴大價值鏈，著重場域經濟的發展和應用，建構完整智慧生態系統。

(時報資訊)