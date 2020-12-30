集保結算所做為國家關鍵基礎設施提供者，為持續強化災害應變能力、並建立適當備援機制，降低服務中斷可能性，宣布正式通過ISO 22301營運持續管理系統驗證、取得國際標準認證，將更能維護投資人的權益，保障市場持續穩定運作。

集保表示，公司為證券、期貨及票券市場大後台，完成當日市場交易結算交割，為確保資料完整性及正確性，以維護投資人權益，去年底即開始積極規畫導入ISO 22301營運持續管理系統，歷時1年後於12月1日通過英國標準協會（BSI）驗證、取得國際標準認證。

集保指出，藉由導入ISO 22301營運持續管理系統，可有效控管威脅營運風險、讓組織應變更快速，進而提升基礎設施及核心功能耐災能力，確保辦理所屬證券、期貨及票券市場重要業務，在中斷事故發生時可即時啟動回復機制，維持重要業務正常持續營運。

集保總經理朱漢強表示，導入ISO 22301營運持續管理系統的效益，在預防未來可能面臨的營運威脅，強化同仁危機處理機制及維持主要業務營運能力、並加快災難復原速度，為台灣證券、期貨及票券市場正常運作提供最佳保障。

(時報資訊)