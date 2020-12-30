日本富士山今年雪積得晚，一直到今天上午終於積雪，出現往常冬季風貌。由於寒流來襲不用擔心融雪，加上雪量夠不怕被風吹走，預料富士山將以白頭風貌跨年迎向2021年。

日本氣象新聞公司weathernews報導，這個冬天因為富士山降雪少，山頂一直都沒有積雪，完全不像往年山頂覆雪的富士山。

不過，今天上午富士山下的富士市及御殿場市都有明顯降雨，富士山頂附近的雪量也增多。天氣轉晴後，富士山終於恢復往年冬季白頭樣貌。

明天就是日本除夕，由於日本持續受到冬季氣壓分布影響，富士山附近晴朗的可能性很高，加上寒流影響氣溫下降，富士山頂的雪暫時不會融化，且目前雪量多不會被風吹走，預料積雪樣貌可以維持到明年初。

共同社日前報導，根據靜岡縣裾野市政府的即時攝影機拍攝影像等，去年的富士山從11月下旬起，山頂就出現相當多積雪，但今年12月下旬依然僅有薄薄一層。

甲府地方氣象台指出，雖然氣溫較低，但太平洋一側持續少雨，可能導致富士山積雪較少。甲府地方氣象台的負責人解釋說，「可能是因為上空有冷空氣但沒有降水，所以未能積雪」。

當地旅遊諮詢處的職員說：「有觀光客因為沒能看到富士山積雪的冬季美景，而感到失望。」

(中央社)