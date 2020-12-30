M31(6643)隨著高階製程授權金占比持續攀升，且今年5奈米IP已經在下半年挹注營收，7奈米營收貢獻也持續成長，2021年營運持續樂觀，台積電(2330)以及間接客戶為主要貢獻之一，在權利金部分，由於公司成立約9年，相關權利金部分仍慢慢浮現。

M31前三季授權金佔營收87%，目前22~28奈米節點製程佔授權金營收的56%，雖然12~16奈米節點僅佔11%，但看好該高階製程領域成長性強，加上IC設計客戶開案量強動持續能勁，授權金穩定成長，2021年起12~16奈米可望躍升為成長主力，整體營運動能續佳。

M31今年授權金營收中有59%來自於台積電(2330)的直接與間接客戶，法人看好，2021年接單金額將成長25~30%，惟接單到營收完全認列平均會有約6個月的時間差。

在先進製程上，今年M31已陸續完成美國網通大廠7奈米高速介面IP委託設計，已簽約之延續案更朝向5奈米、甚至3奈米推進，目前製程7奈米以下為世界領導品牌晶片的藍海市場，M31最先進製程的導入，更是技術能力的指標，金年第四季已開始認列小於7奈米的IP設計案營收。

權利金部分，佔比M31今年前三季營收約13%，今年權利金若以美元計價，營收年增35~40%，主要貢獻來自台積電、大陸晶圓代工廠，目前權利金占比M31整體營收仍不高，惟成效已經慢慢浮現，且因積極佈局在先進製程，更多產品尚在醞釀中，預估需要時間才能看到有顯著的營收佔比。

(時報資訊)