金門縣2021年公告土地現值評定通過，除少部分農業區段價格稍降外，整體尚稱平穩，最高地價區段仍為金城鎮金信大樓所屬區段，每平方公尺9萬8800元，最低地價區段為東碇島，每平方公尺維持300元。

金門縣地價及標準地價評議委員會日前評議2021年公告土地現值，全縣平均公告土地現值微幅調整0.63％，調整後公告土地現值占正常交易價格比約為84.63％。今年疫情影響各行各業，但不動產買賣基於自用或投資仍有基本需求，除少部農業區段價格稍有下跌外，整體而言尚稱平穩。

縣地政局說明，地區公告現值的調整，參酌不動產景氣變動趨勢，並考量民眾賦稅負擔及租稅公平，合理適當反映地價變動，以逐年漸進調整朝向或維持正常交易價格的一定比例辦理。2021年公告現值除整體開發區及部分地價明顯差距的地區外，大部分仍持平，僅部分農業區調降。

評議結果，最高地價區段仍為金城鎮金信大樓所屬區段，每平方公尺9萬8800元，調幅0.6％，最低地價區段為東碇島，每平方公尺維持300元。

金門縣2021年公告現值表將於1月1日公告，民眾可在地政局網站查詢，或赴各鄉鎮公所閱覽。

(中時 )