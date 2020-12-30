指揮中心今（30）日宣布台灣出現首例英國變種病毒個案，為日前一名英國返台的發燒少年，經過基因比對後確認。不過，各縣市才紛紛宣布跨年晚會照常舉辦，現卻傳出英國變毒入侵，網友也開始猶豫，跨年活動是否還要參加。

自英國倫敦返台的華航班機，27日傳出一名旅客出現發燒症狀，經採檢後28日確診，為本國籍10多歲男性（案792），登機前體溫36.6度，下機時卻發高燒到39度，研判是在機上發病。個案的PCR檢測結果為Ct值15.7，代表病毒量高，今病毒分析結果出爐，為台灣首例英國變種病毒個案。

消息一出，馬上在PTT引發熱議，明天就是跨年了，各縣市政府的跨年晚會是否臨時變調，也引發討論。網友表示，「台北病毒窟還敢辦跨年？」「還是在家睡好睡滿好了」「跨年活動都取消啦！！！」「明天跨年，再不取消等著看」，建議好好待在家別亂跑。

不過，也有人認為，「他又沒進到社區，在機場就被送進醫院了」，確者個案已經被隔離治療中，沒什麼好怕，病毒沒有傳開就好，不要製造恐慌、唯恐天下不亂，且有病例才能研究。

(中時新聞網)