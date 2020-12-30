為讓新竹市龍山國小學童有完善的步行環境，學校讓出校園土地，建置約380.8公尺兼具綠意與安全的通學步道，30日舉行啟用典禮，全新步道有穿透式綠圍籬，使校園與城市街景融為一體，讓「高速公路下的茄苳小徑」成為學生最美好的記憶。

市長林智堅表示，市府近年啟動新竹市通學步道改善計畫，全面盤點轄內學校需求，投入超過1億5000萬元，推動改善14處通學步道，目前已陸續完工。近日再獲內政部營建署核定6000多萬元，補助增設5校3.6公里通學步道建置與改善，將使社區與學校間更加密切貼近。

市府指出，龍山國小通學步道工程，以光復路1段574號、龍山國小周邊，及光復路1段576巷為主要改善路段，由光復路576巷2弄延伸至社區巷弄，串連廟埕廣場前銜校園與社區，建立學生及社區用路人安心的健康人行散步空間，配合校園退縮也建構出優質人行動線。

另，廊道的設計也更貼近學童，在光復路1段的涼亭結合最近修繕的遊戲器材區，兼具休閒遊憩的等候空間，讓學校閒置的角落再次活化。

教育處表示，龍山國小位於新竹市科學園區、高速公路連接市區的重要幹道，不僅校門的光復路車流繁忙，周邊的光復路576巷也因為連接園區生活圈車流量相當大，讓原本學童上學的周邊道路相當危險。

此次通學步道完工後，整體串聯學校校門的人行天橋到後校門的步行空間，讓孩子上、放學有更舒適的的通道，讓每個孩子都能平安快樂的學習。

(中時 )