立法院今三讀通過實價登錄2.0的地政三法後，由財政部提出的《所得基本稅額條例》修正草案，也已完成三讀。新修正案明訂，未來個人未上市櫃股票交易所得恢復計入最低稅負制課稅，用以抑制大戶利用未上市櫃公司投機炒房，此也被視為財政部打房修法所端出的戰果。

自105年起個人證券交易所得恢復停止課徵所得稅後，因未同步恢復將個人未上市櫃股票交易所得納入課徵，且考量未上市櫃股票無公開交易市場，稽徵實務上查核發現極易成為租稅規劃工具，讓個人會將應稅股利所得，轉換為免稅證券交易所得，或藉由購買股權方式實質持有房地產，藉此避稅，進而衍生投機炒作房地產情形。

因此，財政部提出《所得基本稅額條例》修正草案，其重點有兩項。首先是自2021年起，個人未上市櫃股票交易所得恢復計入個人基本所得額課稅，亦即個人境內外所得減除670萬元免稅額後適用20％稅率，2022年5月報稅時適用。

其次，配合培植新創事業帶動產業轉型政策，此次修法也將國內高風險新創事業公司股票，且交易時該公司設立未滿5年者排除適用。

財政部長蘇建榮在法案修訂期間表示，近年有部分境內法人，尤其是未上市櫃公司短期買賣不動產，形成房市交易熱潮，但實際上是炒房大戶透過未上市櫃公司購買不動產，再以股權方式脫手，以適用證券交易所得稅停徵優惠，同時規避房地合一稅。因此，此次修法完成後，政府每年可增約12億元稅收，也將可兼顧租稅公平與居住正義。

(中時 )