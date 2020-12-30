兩天後萊豬將叩關來台，國民黨前主席朱立倫今天說，這兩天看到民眾花80元買衛福部發行的台灣豬貼紙，質疑若以此標準，那有機食品、非反式脂肪、非基改食品都這樣做，不就天下大亂，希望行政院長蘇貞昌趕快統合，讓標示明確。至於有支持者不滿國民黨團審查萊豬行政命令未戰到底，朱認為總是有不同聲音，他也會找時間安慰黨祕書長李乾龍，去他家吃完剩下的豬腳。

朱立倫補充，若消費者沒有信心，就是台灣美食崩潰的開始，呼籲農委會、衛福部對民生食安議題不能打折扣，至少在標示要非常清楚明確，不要再每天搞政治。消費者不願意吃萊豬，是其人權與權利。

國民黨主席規劃明年7月24日改選，各方人馬無不積極備戰，傳出青壯派陸續退出核心圈，國民黨團總召林為洲昨說，「我跟蔣萬安是唱左右為難」，被問到哪首歌曲最符合現在的心境，朱立倫下午出席狐獴媽媽攝影展開幕茶會不假思索地說歌手邱振哲的「太陽」。

媒體詢問，是自詡為國民黨的太陽？朱立倫急忙撇清，解釋因為今天天氣很冷，寒流來襲，大家都需要太陽，後又說明他講的這個寒流，不是前天演講的「韓流」。媒體追問，那是國民黨內的韓流？朱再次連聲否認，強調自己唱太陽要讓大家充滿陽光與溫暖。

國民黨立委蔣萬安下午也出席這場活動，至於是否給蔣萬安送暖，朱立倫以過去擔任新北市長的身分，期許蔣萬安、未來的市長，每一位都是未來的明星，大家都能夠加油。

傳出倒江聲浪湧出，朱立倫強調，現在最重要的是民生議題，不管是萊豬食安、保障人權的言論自由、監察院濫權或者動保的議題，都是民眾關心的議題，大家一起來努力。期盼江啟臣與黨籍立委的戰將們，都能夠重視民生議題。

(中時 )