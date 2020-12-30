日產汽車前董事長戈恩涉嫌低報薪資遭日本警方逮捕，去年棄保潛逃偷渡到黎巴嫩，29日滿一年。戈恩受訪時指控日本司法不公、侵犯人權，且不存在無罪推定原則。

日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn ）被控特別背信罪，涉嫌低報自己在日產的薪酬，以及濫用公款等。戈恩2018年11月遭日本警方逮捕，2019年3月獲准以10億日圓（約新台幣2.8億元）交保，但在同年12月棄保潛逃到黎巴嫩。

讀賣新聞報導，戈恩去年12月29日深夜從關西機場搭私人飛機潛逃到黎巴嫩，至今已滿1年，在黎巴嫩過著擔憂遭到逮捕、持續警戒的「逃亡生活」。雖然日本政府對戈恩發布國際通緝、要求引渡，但黎巴嫩方面不予理會。

戈恩住在黎巴嫩首都貝魯特中心地區的豪宅，過去以日產方面的資金約1600萬美元購入與裝修。

與戈恩每個月見面的企業家透露，戈恩在身邊安排24小時的警衛，外出時也會讓警衛先探勘，確認安全。

戈恩回應讀賣新聞的聲明表示，他回到黎巴嫩，正是他的重生。他與日本的司法制度纏鬥超過1年，認為日本司法侵害他的人權、不存在無罪推定原則，批評是「人質司法」。

不過戈恩也說，他對日本人的習慣、文化非常尊敬，如果日本有公正的司法判決、不會侵害他的人權的話，他應該不會離開日本。

報導指出，戈恩主張會逃離有著好感的日本，原因是日本的司法制度，這可視為戈恩企圖正當化自己的逃亡行為。

(中央社)