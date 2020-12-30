阿妹跨年演唱會開唱在即，縣府卻在演唱會周邊道路貼出告示，封路管制禁止停車，此舉引發附近居民不滿，抱怨「停在自家門口為何不行？」對此，縣府交觀處緊急澄清：只要表明居住地點都能通行。（蔡旻妤攝）

阿妹跨年演唱會開唱在即，縣府卻在演唱會周邊道路貼出告示，封路管制禁止停車，此舉引發附近居民不滿，抱怨「停在自家門口為何不行？」對此，縣府交觀處緊急澄清：只要表明居住地點都能通行。

阿妹跨年演唱會目前實名制登記人數已達7萬4000人，地點選定台東市海濱公園，鄰近居民習慣將車輛停放在自家門口，不料29日起，四維路上停放的車輛一一被放上宣導單，寫著「為辦理台東跨年大型活動接駁車、停車作業，本路段管制時間不開放停車，管制時間為12月30日18時至2021年元月1日3時」，最後還加上「倘您未在管制時間前移出愛車，將請警察局逕行移置」，附近還有不少三角錐，也貼上相同告示。

「住這邊的不能停？外地來的就可以停？」告示一出，附近居民怨聲載道，游先生表示，自己的車輛不能停放也無法出入，卻開放遊覽車、接駁車停放？這也太不合人情。

縣府澄清，只要是鄰近居民或住在附近飯店的遊客，表明居住地點後都會放行，請大家不用擔心，除非是車輛阻礙交通或造成危險，才會請車主將愛車移開。

縣府交觀處交通事務科長賴宣愷說明，因應阿妹開唱人潮爆量，可能有大批遊覽車前往，才將四維路上往東側臨海路到福建路畫設為遊覽車停車、上下客區域，因此才會採公告方式，先行通知居民在活動期間如果需要外出，愛車恐怕將被遊覽車擋住通行，建議先行移車以免造成不便，請大家諒解。

(中時 )